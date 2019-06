vor 34 Min.

Bilanz der Kulturtage: Fünf Wochen voller Kunst, Konzerte und Kabarett

Die Babenhauser Kulturtage 2019 sind am Samstag zu Ende gegangen. Welche Bilanz die Organisatoren ziehen.

Von Sabrina Schatz

Konzerte, Kabarett, Kunst: Babenhausen ist in den vergangenen Wochen im Zeichen der Kulturtage „rund ums Schloss“ gestanden. Am Samstag fand die letzte Veranstaltung der diesjährigen Reihe statt. Stephan Zinner unterhielt mit seinem Kabarett „Raritäten“ auf der Bühne des Espach-Theaters. Dieses Gastspiel hatte Claudia Schäfer, Leiterin des Arbeitskreises, der die Kulturtage organisiert, vorab etwas Kopfzerbrechen bereitet – warum, dazu später mehr. Generell zieht sie eine positive Bilanz.

Rund 1800 Besucher aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen und darüber hinaus seien während der insgesamt 18 Veranstaltungen zugegen gewesen, vermutet Schäfer. Die Zahl lasse sich nur schätzen, da nicht bei allen Programmpunkten Karten verkauft wurden. Manche fanden bei freiem Eintritt statt. „Absoluter Spitzenreiter war die Führung mit Herrn Spindler“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Der Heimatforscher aus Babenhausen bot einen historischen Spaziergang rund um das Fuggerschloss an. Etwa 300 Interessierte folgten der Einladung, trotz wechselhaften Wetters. Es war der letzte Rundgang dieser Art, den Dieter Spindler, der heuer 80. Geburtstag feiert, leiten will. „Viele sind ihm zu Ehren gekommen“, sagt Schäfer.

Ebenfalls als „Renner“ bezeichnet die Mitorganisatorin die Auftritte des Salonorchesters Babenhausen und der Classic-Rock-Band Slipped Disc. Diese Konzerte seien ausverkauft gewesen. Ein möglicher Grund: Die Musiker seien alle aus Babenhausen und Umkreis. „Man kennt sie hier, das macht schon etwas aus.“ Überhaupt seien bei zehn der 18 Veranstaltungen Künstler aus näherer Umgebung auf der Bühne gestanden.

Kabarett-Sparte heuer weniger gut besucht

„Weniger stark“ als in den vergangenen Jahren präsentierte sich die Sparte Kabarett im Programm. Der Auftritt der Gruppe 8872 zum Beispiel sei sehr lustig gewesen, berichtet Schäfer, jedoch sei das Publikum überschaubar geblieben. Ein Grund könne sein, dass an jenem Abend auch die Unterallgäuer Gesundheitswoche im örtlichen Schulzentrum eröffnet wurde. Solche Terminüberschneidungen ließen sich manchmal nicht absehen, so Schäfer. Die Planung für die Kulturtage starte schon im Sommer des Vorjahres. Auch heuer will sich der Arbeitskreis in den Ferien zusammensetzen. Anfang September träfen oft erste Anfragen ein, mittlerweile kämen sogar überregionale Künstler selbst auf die Gemeinde zu. „Da ist man dann schon ein bisschen stolz“, sagt Schäfer. Gerade das schmucke, kleine Espach-Theater – in dem heuer übrigens die Tontechnik modernisiert wurde – habe es manchen angetan. Stephan Zinner, der als Markus-Söder-Darsteller vom Nockherberg bekannt ist, habe es sogar einmal in einem Interview erwähnt.

Apropos Zinner: Das diesjährige, zweite Gastspiel des Chiemgauers hatte die Organisatoren im Vorfeld zum Grübeln gebracht. Denn der Kartenvorverkauf lief zunächst weniger gut als erwartet. Der Grund stellte sich später heraus: Offenbar hatte das Gerücht kursiert, die Karten seien ausverkauft. Das stimmte gar nicht – und so rührte Schäfer noch einmal kräftig die Werbetrommel. Sogar ihren Whatsapp-Status habe sie genutzt, um auf noch verfügbare Karten hinzuweisen, erzählt sie unserer Redaktion und lacht. (Mehr zu Zinners Auftritt lesen Sie hier: Wie der Alltag bei Stephan Zinner zur Witzefabrik wird )

Gefreut haben sich die Organisatoren auch darüber, dass die Vorträge – über eine Pilgerreise und Kavaliersreisen der jungen Fugger – gut angenommen wurden. „Für jeden war etwas dabei“, sagt Schäfer – von Ausstellungen über Theater bis zum Kasperltheater für Kinder.

Gut besucht war das Festival mit dem Musikwerk Babenhausen (Mubab). Bild: Claudia Bader

Im Namen des zwölf Personen starken Arbeitskreises, in dem etwa Mitglieder des Theatervereins, der Theatergruppe Schmiere und des Marktrats vertreten sind, will Schäfer den Sponsoren danken. „Ohne sie könnten wir so etwas nicht leisten. Und auch ohne Zuschauer würde es nicht gehen.“

Themen Folgen