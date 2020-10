17:25 Uhr

Bilderrätsel: Ein Fahrradhelm verhalf dieser IZ-Leserin zum Gewinn

Plus Christine Egerer aus Illertissen hat das Bilderrätsel unserer Zeitung gelöst. Was sie mit dem Gewinn vorhat.

Als das Handy klingelte, hat Christine Egerer gerade Wanderschuhe in einem Sportgeschäft anprobiert. Der Anrufer überbrachte die gute Nachricht: Die Illertisserin hat 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen.

Schon mehrmals habe sie bei dem Gewinnspiel mitgemacht, allein in diesem Jahr drei Mal, und irgendwann gedacht: Das klappt eh nicht. Am Freitag wollte es die 75-Jährige aber noch einmal wissen und versuchte ihr Glück mit dem Lösungswort „Fahrradhelm“. Nur ein paar Stunden später bekam sie von Sabrina Karrer, Redakteurin der Illertisser Zeitung, ein Kuvert mit zehn grünen Scheinen überreicht.

Einen Teil des Gewinns hat Christine Egerer quasi schon investiert: in die bequemen Wanderschuhe. Ein Wink des Schicksals, dass sie die gerade in den Händen hielt – oder an den Füßen trug –, als der Anruf einging. Die Schuhe werden bei der Illertisserin häufig in Gebrauch sein: Sie ist gerne im Allgäu unterwegs. Aber auch Nordic Walking gehört zu ihren Hobbys. „Wir wandern flott“, sagt sie und lacht. Sport halte sie fit. Und dann ist es auch noch ein Fahrradhelm, der sie zur Gewinnerin machte.

Was sie mit dem Rest des Geldes vorhat? „Der ruht erst einmal“, sagt Christine Egerer, die eine treue Leserin der IZ ist. Wie auch ihr Mann: „Der liest die Zeitung von vorne bis hinten“, erzählt sie. Bestimmt profitieren er, die zwei Töchter und zwei Enkelkinder auch von dem Gewinn. Die Freude darüber ist jedenfalls groß: „So was hat man ja noch nicht erlebt“, sagt die 75-Jährige. (stz)

Lesen Sie auch: Belgiens neue Prinzessin Delphine kennt Osterberg gut