Bildungszentrum Roggenburg veranstaltet Fairtrade-Aktion zu Kleidung

Durch die Scheiben des Bildungszentrums am Kloster Roggenburg können sich Interessierte über die Modeindustrie und dortige Missstände informieren.

Die Bildungskampagne "Fair! Was auch sonst?“" des Bildungszentrums für Familie, Umwelt und Kultur, welche in enger Kooperation mit der Gemeinde Roggenburg ausgerichtet wird, geht in dieser Woche weiter. Die Fenster des Foyers des Bildungszentrums, auch Glaswürfel genannt, sind zu Schaufenstern umgestaltet. Dort können sich interessierte Gäste mit Abstand durch die Scheiben Informationen zum Themengebiet Kleiderindustrie einholen. Dabei unterstützt das Bildungszentrum nach eigenen Angaben die Aktivitäten des Vereins TransFair (Fairtrade Deutschland) zur "Fashion Revolution Week".

Unter dem Titel "Change Fashion! #Pushfairtrade" macht Fairtrade Deutschland von Montag, 19. April, bis Sonntag, 25. April, auf die Missstände in der Textilindustrie aufmerksam. Dazu gehört unter anderem ein eigenes Fashion-Magazin, das fair produzierte Textilien als nachhaltige und sozial verträgliche Alternative zur sogenannten "Fast Fashion" in Szene setzt. Hinweise auf Online-Veranstaltungen zur "Fashion Revolution Week 2021" sind an den Fenstern des Bildungszentrums angeschlagen. Mehr darüber lesen Sie auf der Seite https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/fashion-revolution im Internet.

Roggenburg: Experten aus der Modebranche sprechen über diese Themen

Die Organisatoren von Fairtrade Deutschland teilen dazu mit: "Wir nutzen die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung für direkten Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Modebranche. Vom 19. bis 25. April sprechen wir an jedem Tag über ein anderes Thema und Sie können dabei sein." Folgende Vorträge werden angeboten:

Montag, 19. April, 17 Uhr, Zoom (60 min): "Verderbliche Ware": Restart des Fast-Fashion-Karussells nach der Pandemie?

Dienstag, 20. April, 19 Uhr, Instagram : Women in Fashion, Women in Leadership?

: Women in Fashion, Women in Leadership? Mittwoch, 21. April, 17 Uhr, Zoom (60 min): Vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel – was wir meinen, wenn wir über faire Lieferketten sprechen

Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, Instagram : Faire Textilien in fairen Fabriken

: Faire Textilien in fairen Fabriken Freitag, 23. April, 15 Uhr, Zoom (60 min): Visionen für eine gerechte Modeindustrie

Die "Fashion Revolution Week" ist ein Zeitraum, in dem sich Akteure als globale Gemeinschaft zusammentun mit dem Ziel, eine bessere Modeindustrie zu schaffen. Im Mittelpunkt steht der Jahrestag des Fabrikeinsturzes von Rana Plaza in Bangladesch, bei dem am 24. April 2013 mehr als 1000 Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. In diesem Jahr, anlässlich des achten Jahrestages der Tragödie, konzentriert sich die "Fashion Revolution Week" auf die Verflechtung der Menschenrechte und der Rechte der Natur. (AZ)

