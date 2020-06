vor 6 Min.

Bis zu 100 Menschen protestieren gegen Corona-Auflagen

Auch diesen Sonntag haben sich wieder einige Menschen auf dem Illertisser Marktplatz versammelt, um ihrem Ärger über die Corona-Vorschriften Luft zu machen.

Von Franziska Wolfinger

Auch an diesem Sonntag gab es in Illertissen eine Kundgebung zum Thema „Wiederherstellung aller Grundrechte und Impffreiheit“. Laut Polizei verlief die Veranstaltung wieder störungsfrei und friedlich. Die Demonstranten hielten die geforderten Sicherheitsabstände ein und bewegten sich nur in dem extra dafür abgetrennten Bereich des Marktplatzes.

Die Zahl der Teilnehmer schwankte, kurzzeitig war auch die Zahl der maximal erlaubten 100 Teilnehmer erreicht. Themas eines Redebeitrags waren unter anderem die aus Sicht der Rednerin übertriebenen Hygienevorschriften an Schulen, die Kinder über das akzeptable Maß hinaus belasten.

