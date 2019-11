vor 18 Min.

Bissfester Streit in Vöhringen: Polizei ermittelt

Zwei Männer sind am Freitag in Vöhringen aneinander geraten.

Während einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Freitagnachmittag in Vöhringen hat ein 28-jähriger einen 38-jährigen Mann in den Finger gebissen. Der Täter verließ anschließend die Örtlichkeit. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei momentan noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (az)

