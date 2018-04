Blasmusikfans kommen am Samstag voll auf ihre Kosten

11.04.2018

Das Jubiläum 325 Jahre Jedesheimer Musikanten steuert nach dem Festakt nun auf seinen zweiten Höhepunkt zu: Am Samstag, 14. April, finden in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder an der Dietenheimer Straße die Wertungsspiele zum Bezirksmusikfest statt.

Von Wilhelm Schmid

Das Jubiläum 325 Jahre Jedesheimer Musikanten steuert nach dem Festakt nun auf seinen zweiten Höhepunkt zu: Am Samstag, 14. April, finden in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder an der Dietenheimer Straße die Wertungsspiele zum Bezirksmusikfest statt. Dabei gibt es Blasmusik satt: Von 9 bis etwa 20 Uhr stellen sich 15 Kapellen den Juroren, wobei es sich um überregional anerkannte Fachleute handelt.

Von diesen lassen die Orchester ihre Vorträge beurteilen – was nicht nur einen musikalischen Wettstreit um gute Prädikate, sondern auch eine wertvolle Beratung für die Kapellen und ihre Dirigenten darstellt. Drei Orchester treten in der traditionellen Wertung mit Polka, Walzer und Marsch an, zwölf bieten in verschiedenen Leistungsstufen der Konzertwertung je ein Pflicht- und ein Selbstwahlstück.

Alle Vorträge werden mit offener Wertung ausgeführt: Das heißt, nach jedem Stück geben drei Juroren nach zehn verschiedenen Kriterien jeweils maximal zehn Punkte, woraus dann die Gesamtwertung und das Prädikat errechnet werden.

Die Musiker hoffen auf viele zuhörer: Publikum ist den ganzen Tag über bei freiem Eintritt willkommen. Die Vorträge dauern jeweils etwa 20 bis 30 Minuten; dazwischen werden Pausen eingelegt, in denen der Konzertsaal verlassen oder betreten werden kann.

Die Wertungsspiele im Bereich traditionelle Blasmusik (Polka-Walzer-Marsch) laufen nach folgendem Zeitplan ab (in Klammern die Leistungsstufen):

9 Uhr: Musikverein Au (Stufe B – mittel).

9.30 Uhr: Rothtalmusikanten Oberroth (Stufe C – schwer).

10 Uhr: Dorfmusikanten Aufheim (Stufe B – mittel).

In der sogenannten Konzertwertung („U“ für Unterstufe, „M“ für Mittelstufe, „O“ für Oberstufe, „H“ für Höchststufe) spielen danach:

10.45 Uhr: Jugendkapelle Illertissen (U).

11.10 Uhr: Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg (U).

11.35 Uhr: „G’spielt ond Blosa“ vom Kolleg der Schulbrüder (M).

12.10 Uhr: Band „Blech-Brasserie“ (H).

14.15 Uhr: Musikverein Dettingen/Iller (H).

15.10 Uhr: Musikvereinigung Tiefenbach (M).

15.45 Uhr: Musikverein Kellmünz (M).

16.20 Uhr: Musikgesellschaft Bellenberg (M).

17.20 Uhr: Blasorchester Kötz (O).

18 Uhr: Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt (O).

18.40 Uhr: Musikkapelle Mals im Vinschgau/Südtirol (O).

19.20 Uhr: Stadtkapelle Illertissen (O).

Die Wertungen werden nach den Vorträgen bekannt gegeben – die Vergabe der Urkunden erfolgt dann beim Bezirksmusikfest in Jedesheim. Dieses wird wie berichtet am Wochenende vom 4. bis 6. Mai im Festzelt am Herrenstetter Weg gefeiert. Am Festsonntag findet ein Umzug statt.

