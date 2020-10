07:00 Uhr

Blitzer: Unterroth will noch mehr Raser ausbremsen

Plus Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich für eine Beteiligung beim Kauf eines Blitzeranhängers. Dieser hat in anderen Orten schon bewiesen, was er alles kann.

Von Regina Langhans

In doppeltem Maße sieht sich Unterroth von Durchgangsverkehr und zu schnell fahrenden Autos belastet. In der Dorfmitte kreuzen sich die Staatsstraße 2020 und die Kreisstraße NU 5. Die Gemeinde hat sich nun entschieden, etwas gegen Raser zu tun.

Als Teilnehmerin der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) veranlasst die Gemeinde regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen. Nun will die Behörde eine sogenannte Semi-Station anschaffen. Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat den Kauf des Blitzeranhängers befürwortet.

Unterroth will sich beim Kauf eines Blitzers beteiligen

Für Unterroth bedeutet das vor allem zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen und somit die Aussicht, mehr Raser ausbremsen zu können. Tanja Knopf, Sachgebietsleiterin der KVÜ, war in die Sitzung gekommen, um die transportable Semi-Station vorzustellen. Der mit Hightech-Geräten vollgestopfte Kasten war drei Monate lang beispielsweise in Altenstadt oder Illertissen getestet worden. Nun will ihn die KVÜ zügig erwerben, um die geleisteten Mietkosten verrechnen zu können. Die einmaligen Anschaffungskosten betragen 246000 Euro, wobei auf Unterroth 8200 Euro entfallen, abzüglich der geleisteten Mietkosten von 407 Euro. Die laufenden monatlichen Kosten für den Blitzeranhänger würden durchschnittlich 7629 Euro betragen und anteilig auf die in den Kommunen eingesetzten Tage berechnet.

Nach etwa sechs Jahren habe sich der Kauf des Gerätes amortisiert, hieß es. Die Anschaffung hänge vom Mitmachen der sechs KVÜ-Mitgliedsgemeinden ab, sagte die Geschäftsleiterin.

Der Superblitzer war bereits in Illertissen und Altenstadt

Der „Superblitzer“ misst in beide Fahrtrichtungen Tag und Nacht, braucht praktisch keine Wartung und kein Personal, abgesehen vom Transport zu den jeweiligen Standorten. Einmal jährlich werde er geeicht, er sei leicht zu bedienen und gegen Vandalismus gesichert. „Es gibt nichts Vergleichbares“, sagte Tanja Knopf. Illertissen und Altenstadt hätten dem Kauf schon zugestimmt.

Im Unterrother Gemeinderat allerdings wurde über die Notwendigkeit der Investition diskutiert. Zumal die KVÜ regelmäßig im Ort messe und sich Raser dennoch vielfach als unbelehrbar zeigten, wie es im Gremium hieß. Es wurde die Befürchtung geäußert, dass die zusätzlichen Messungen daran nichts änderten, die Investition also umsonst sein könnte. Knopf sagte, erfahrungsgemäß würde sich die Zahl der so erfassten Verkehrssünder spürbar erhöhen, „zunächst jedenfalls“. Bürgermeister Norbert Poppele gab zu bedenken, dass die Geschwindigkeitsübertretungen im Dorf derart zunehmen würden und deshalb vermehrt Einhalt geboten werden müsste. Er sagte: „Wir wollen an Schwerpunkten messen, den großen Straßen oder beim Kindergarten.“

