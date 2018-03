22.03.2018

Blues-Pianist zu Gast in der Schranne

Konzert mit Thomas Scheytt

Thomas Scheytt gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Am Samstag, 24. März, ist er ab 19 Uhr in der historischen Schranne in Illertissen zu hören. Sein Programm verspricht „Blues & Boogie pur“.

Der schwäbische Pianist wurde 1960 geboren und war bereits zwei Mal in Illertissen zu Gast. Als Pfarrerssohn erhielt er früh Klavier- und Orgelunterricht und sah seinen Platz zeitweise im Bereich der Kirchenmusik. Letztlich widmete er sich dem Studium der Philosophie. Karriere machte er aber als Bluesmusiker.

Thomas Scheytt verbindet in seinem Spiel großes Können mit einer tiefen Ausdrucksvielfalt. Er gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Seit mehr als 20 Jahren ist er nicht nur als Solist, sondern auch in Formationen wie „Netzer & Scheytt“ in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland anzutreffen. Unter anderem erhielt er mit dem Freiburger Musikpreis 2003 oder dem zweifachen Gewinn des German Blues Award 2015 in den Kategorien „Bestes Piano“ und „Bestes Duo“ hohe Auszeichnungen. Die Hälfte seiner Lieder stammt aus der eigenen Feder. (lor)

Karten gibt es bei Buch & Musik in Illertissen, Telefon 07303/928464, beim Ticket-Service, Telefon 0731/20641150, bei Fritz Unglert unter der Telefonnummer 07303/7257 und an der Abendkasse.