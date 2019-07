vor 3 Min.

Bobbycars rollen am Sonntag durch Egg

Am Sonntag soll ein Bobby-Car-Rennen in Egg stattfinden.

Vereine aller Ortsteile veranstalten erstmals ein gemeinsames Dorffest. Was geboten ist.

Zum ersten Mal veranstalten alle Vereine und Gruppen aus der Gemeinde Egg an der Günz mit ihren Ortsteilen Engishausen und Inneberg ein gemeinsames Dorffest. Es findet am Wochenende, 27. und 28. Juli, auf dem Doktor-Eck-Platz an der Bartholomäuskirche in Egg statt.

Beginn ist am Samstag um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr sorgt die Band Two & One für Unterhaltung. Weiter geht es am nächsten Tag um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Anschließend werden ein Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Die Egger Musikanten treten auf. An beiden Tagen soll es zudem „Egger Schmankerl“ geben, verraten die Organisatoren.

Um 13 Uhr startet ein Bobbycar-Rennen für Kinder und Erwachsene. Veranstaltet wird es von der Jugendgruppe und den Ministranten. Anfangs ist ein Parcours zu bewältigen, bei dem Schnelligkeit und Geschick gefragt sind. Das Ende bildet eine rasante Abfahrt am Kindergartenberg. Anschließend werden die Sieger gekürt. Anmelden können sich die Teilnehmer bereits am Samstagabend und Sonntagvormittag. Benötigt wird der Name und das Alter, da es Altersgruppen geben soll. Schützer und Helme werden gestellt.

Gegen 16 Uhr endet das Dorffest. Bei schlechtem Wetter entfällt es ersatzlos. (az)

