Bombenstimmung mit The Bombs und Blasmusik

Hunderte Besucher genießen das Sommerwochenende bei „Live im Sperrbezirk“ in Illertissen. Ein Streifzug.

Von Regina Langhans

Die Veranstaltungen von „Live im Sperrbezirk“ auf dem Marktplatz gehören zum Sommer in Illertissen für viele Menschen dazu. Diesen Samstagabend rockten The Bombs und am Sonntagmorgen unterhielt der Musikverein Au mit Schlagern und gepflegter Blasmusik.

Zwischen 600 und 700 Besucher am Samstag

Zwischen 600 und 700 Besucher aus der Vöhlinstadt und ihrer Umgebung waren es allein Samstagabend. Neben den Bierbänken mit Bewirtung auf dem Marktplatz boten auch alle umliegenden Lokale die Möglichkeit, es sich bei Speisen und Getränken gemütlich zu machen. Aber viele Zuhörer hielt es nicht auf den Sitzplätzen: Auf der Bühne ließen The Bombs mit Kontrabass, Akustikgitarre, Schlagzeug und Gesang alte Rockgrößen wieder auferstehen. Die in der Region beheimate Band überzeugte mit perfekter Intonation und mitreißender Spielweise. Dazu verpassten die Lichtstrahler der Bühne und die Wasserspiele dem Marktplatz ein romantisches Ambiente, mit dem erleuchteten Kirchturm auf der einen Seite und dem Vöhlinschloss auf der anderen.

Etliche Besucher hatten sich in Decken gewickelt, andere wagten das eine oder andere Tänzchen. Die Kinder nutzen die freie Fläche, um auf ihren Skateboards und Rollern herumzutoben. Das Feiern und Einfordern von Zugaben dauerte bis über die Sperrstunde hinaus, wobei es im Publikum wie auf der Bühne Spaß zu machen schien. Zahlreiche Fahrradfreunde verbanden das kostenlose Musikangebot mit einem Ausflug. Darunter auch Kanehana Detehdee und Günter Fetter, die aus Bangkok sind. Wie sie erzählten, haben sie bei der Planung ihres Deutschlandurlaubs in der Region im Internet von „Live im Sperrbezirk“ erfahren. Also mieteten sie sich Räder und planten bei ihren Ausflügen auch den Marktplatz mit ein: abends, um Bill Haley und Co. zu hören, und morgens, um traditionelle Blasmusik zu erleben.

Dazu gab es, wie schon abends, allerbestes Wetter. Die Leute kamen, wenngleich nicht so zahlreich, für einen gemütlichen Mittagstisch. Tourismusbeauftragter Henning Tatje zeigte sich als Organisator „sehr zufrieden“ mit dem dritten Konzertwochende. (lor)

