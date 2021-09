Fußballer in der Kabine bestohlen

Böse Überraschung für die Kicker des TV Boos: Während ihres Kreisklassenspiels war offenbar ein Dieb in der Kabine.

Während des Kreisklassenverbandspiels des TV Boos gegen den TSV Obergünzburg hat eine unbekannte Person die Kicker bestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr aus der unverschlossenen Umkleidekabine des Vereinsheims mehrere Geldbörsen gestohlen, die in den dort abgelegten Trainingstaschen lagen. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf über 200 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise, insbesondere wenn jemand Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0 an die Polizei. (AZ)