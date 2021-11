Wie geht es mit dem Fuggerweiher in Reichau weiter?

Plus Die Booser Gemeinderäte sprechen sich gegen Kauf des überwucherten Gewässers in Reichau aus. Dabei war nicht der Preis das Problem.

Um die Sanierung des Fuggerweihers in Reichau wird schon seit etwa zehn Jahren gerungen. Jetzt sind die Bemühungen rund um die Instandsetzung des Weihers wieder zum Erliegen gekommen. Grund ist ein Beschluss des Booser Gemeinderats, laut dem die Kommune den Weiher nicht kaufen und somit auch nicht sanieren wird. Im Moment befindet sich das mit Buschwerk und Pflanzen durchwachsene Weiher-Areal im Fugger'schen Besitz.