vor 33 Min.

Bräuhaus Lepple in Vöhringen baut um

Bauarbeiten im Bräuhaus Lepple in Vöhringen: Die Gästezimmer im ersten Stock werden modernisiert.

Die Gästezimmer über dem Wirtshaus werden modernisiert. Das ist nicht die einzige Veränderung.

Von Ursula Katharina Balken

Die Umbauarbeiten im Traditionsgasthaus Lepple in Vöhringen haben begonnen – und so mancher Gast sorgt sich um die Zukunft des Wirtshauses. Was geschieht mit dem Gebäude? Wird die alte Gaststube etwa umgebaut? Seit zwei Container vor dem Haus stehen, hört Wirtin Andra Lepple immer wieder solche Fragen. Doch sie kann die Gäste beruhigen: „Die Gaststube bleibt, wie sie ist.“ Lediglich das obere Stockwerk des Hauses wird umgebaut.

Gästezimmer im Bräuhaus Lepple werden saniert

„Wir nehmen im ersten Stock eine Kernsanierung vor und werden die sechs Gästezimmer modernisieren.“ Durchreisende, Motorradfahrer und Radlfahrer hätten die einfache Bleibe geliebt. Aber der einfache Charme sei heute nicht mehr vermittelbar. Etagentoilette mit Bad, Waschplatz im Zimmer – das ließe sich heute nicht mehr vermieten, sagt Lepple, die das Wirtshaus in vierter Generation führt.

Daher wird nun im großen Stil umgebaut und saniert. Duschen und Toiletten sind künftig fester Bestandteil der Gästezimmer. In anderem Aussehen präsentiert sich bereits auch das große Nebenzimmer des Bräuhauses mit Fenster zur Vöhlinstraße hin.

Aber völlig unangetastet bleibt die alte Gaststube. „Die Gäste lieben die Gemütlichkeit“, sagt Lepple. „Dieser Raum ist die Seele des Hauses.“ Er habe lediglich einen neuen Anstrich bekommen. Die dunkle Holzvertäfelung im Inneren stammt aus den 1950er-Jahren. Der Kachelofen steht schon seit Jahrzehnten am gleichen Platz.

Bräuhaus Lepple ist Vöhringens ältestes Wirsthaus

Das Bräuhaus Lepple in der Stadtmitte ist ein Haus mit Tradition, mehr noch – es ist das älteste Gasthaus von Vöhringen. Ab 1871 wurde dort Bier gebraut – daher auch der Namen Bräuhaus. Das gibt es zwar seit 1941 nicht mehr, aber das Restaurant hat bis heute nichts von seiner Beliebtheit verloren.

Für viele alteingesessene Bewohner ist das Wirtshaus ein Stück altes Vöhringen – direkt am Stachus der Stadt, wie die Kreuzung Memminger Straße/Vöhlinstraße früher scherzhaft genannt wurde. Seniorchefin Uschi Lepple, die das Haus 33 Jahre führte und vergangenes Jahr an ihre Tochter Andra übergab, ist sich sicher: „Könnte das Gasthaus reden, wäre manche schöne Geschichte zu hören.“

Gebäude im Innenhof wurden abgerissen

Im Augenblick wird das Innere des Hauses modernisiert. Zwei Container vor dem Haus fangen den Bauschutt aus dem oberen Stockwerk auf. Doch auch im Innenhof tut sich was. Dort soll im kommenden Jahr ein Biergarten entstehen. Dafür mussten die alten Gebäude im Innenhof weichen.

Früher dienten sie der Drogerie Reinelt/Ebert als Lagerraum, Mitarbeiter des ehemaligen Vöhringer Blumengeschäfts Kiefer banden dort Blumen. Nun wurden die alten Gebäude abgerissen. Der Hof soll neu gepflastert, mit Parkplätzen, Sitzmöbeln und Pflanzen ausgestattet werden. Denn der Biergarten soll – wie das Wirtshaus selbst – moderne und rustikale Elemente verbinden.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen Folgen