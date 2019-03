19.03.2019

Brand im Betreuten Wohnen

Ein vergessener Topf Gulasch löste am Montag einen Feuerwehreinsatz in Vöhringen aus.

Gulasch löst Feuerwehreinsatz in Vöhringen aus

Feueralarm in einer Wohnanlage für Senioren: Was zunächst nach einem dramatischen Einsatz klang, stellte sich am Montagmittag in Vöhringen dann glücklicherweise doch als eher harmlos heraus. Ein Essen, das auf einem Herd vergessen wurde, sorgte kurzzeitig für Aufregung.

Um kurz nach 12 Uhr wurde der Feuerwehr ein Zimmerbrand in einer Wohnanlage für Senioren in Vöhringen gemeldet. Die Bewohner mussten daraufhin das Haus verlassen. Wegen der Gefahr einer Rauchgasvergiftung wurden sie aufgefordert, aus den Räumen zu gehen.

Der Alarm wurde durch einen Rauchmelder in einer Küche ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Hausbewohner sein Gulasch auf dem Herd vergessen, was zu dem Einsatz führte. Das teilte die Feuerwehr am Montag mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Und nach rund einer halben Stunde konnten die Senioren schon wieder in ihre Wohnungen zurück, wie sich vor Ort herausstellte. (wis/az)

