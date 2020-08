vor 18 Min.

Brand in Babenhauser Seniorenheim

Ursache ist vermutlich technischer Defekt an Waschmaschine

Eine Waschmaschine hat am Montagabend im Seniorenwohnheim St. Andreas in Babenhausen zu brennen begonnen. Alle Bewohner mussten ihre Zimmer verlassen, es gab aber keine Verletzten. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 17.20 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Rettungssanitäter, dessen Wache direkt an das Unterallgäuer Kreisseniorenwohnheim grenzt, lief in die Kellerräume und löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Nach bisherigen Ermittlungen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem leichten Flammenschlag an der Rückwand einer Waschmaschine.

Die Schadenshöhe beziffert die Polizei momentan auf circa 30000 Euro. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen. (az)

