vor 23 Min.

Brand in Bellenberg geht glimpflich aus

In einem Wohnhaus in Bellenberg brannte es.

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Rauchwarnmelder sind seit drei Jahren für alle Wohnungen vorgeschrieben. Dass dieses Gesetz im Ernstfall nicht nur Leben retten kann, sondern auch dazu beiträgt, größere Sachschäden zu verhindern, zeigte sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in Bellenberg: Wie die Polizei mitteilt, war ein Mann zur Arbeit gegangen, ohne auf eine unachtsam liegen gelassene Gefahrenquelle zu achten. Welcher Art diese war, wurde nicht näher beschrieben.

Jedenfalls breitete sich nach einiger Zeit ein Feuer aus. Der sofort alarmauslösende Rauchwarnmelder weckte die übrigen Hausbewohner, die dadurch rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Sie wurden von Rettungsdienst und Notarzt an Ort und Stelle untersucht und konnten als unverletzt entlassen werden. Zwischenzeitlich waren die Feuerwehren aus Bellenberg, Au und Vöhringen nach der Alarmmeldung „Rauchentwicklung in Wohnhaus mit Person in Gefahr“ ausgerückt.

Nach einer Bewohnerin wurde zunächst gesucht. Wie sich heraus- stellte, war sie nicht zu Hause. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Brandschutt wurde aus dem Fenster des Obergeschosses in den Garten geworfen und dort vollends abgelöscht. Der Brandrauch wurde mithilfe eines Hochdrucklüfters aus dem Haus geblasen. So blieb es bei geringem Schaden, der von der Polizei vorläufig auf rund zweihundert Euro geschätzt wird. (wis)

