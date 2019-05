vor 22 Min.

Brand in Biogasanlage: Großeinsatz in Jedesheim

Großalarm in Jedesheim: Zahlreiche Feuerwehrleute aus Illertissen und der Umgebung sind am Donnerstagnachmittag zu einer Biogasanlage im Ortsteil Jedesheim geeilt.

Riesiges Feuerwehraufgebot am Donnerstagnachmittag in Jedesheim: Dort soll in einer Biogasanlage ein Feuer ausgebrochen sein.

Großalarm in Jedesheim: Zahlreiche Feuerwehrleute aus Illertissen und der Umgebung sind am Donnerstagnachmittag zu einer Biogasanlage im Ortsteil Jedesheim geeilt. Dort soll ein Brand ausgebrochen sein. Was genau passiert ist, ist noch unbekannt.

Sirenen sind weithin zu hören

Die Sirenen waren gegen 15.15 Uhr überall in Illertissen zu hören. Der Einsatz dauert noch an: Dutzende Löschkräfte sind vor Ort, ebenso Notarzt und Polizisten. Von außen sei kein Rauch zu sehen, war vor Ort zu erfahren. Angeblich soll das Feuer in einem Blockheizkraftwerk ausgebrochen sein. Näheres ist noch nicht klar. Weitere Infos in Kürze. (az)

Themen Folgen