06:16 Uhr

Brand in Einfamilienhaus in Asch: Drei Menschen werden verletzt

Am Montagabend hat es in einem Einfamilienhaus im Weißenhorner Ortstei Asch einen Brand gegeben. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Am Montagabend hat ein Einfamilienhaus im Weißenhorner Ortsteil Asch gebrannt. Drei Bewohner sind dabei verletzt worden, ein Hund ist gestorben.

Drei Menschen sind durch einen Brand in einem Einfamilienhaus in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) verletzt worden. Die Bewohner aus dem Ortsteil Asch seien mit Rauchgasvergiftungen und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Lebensgefahr bestehe jedoch bei keinem der Verletzten. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort starb allerdings ein Hund bei dem Brand.

80 Einsatz- und Rettungskräfte waren vor Ort

Die sofort verständigten Feuerwehren aus Weißenhorn, Biberach, Biberachzell und Oberhausen sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt ungefähr 80 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf nach Angaben der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die ersten Ermittlungen am Brandort übernommen. Von einer vorsätzlichen Brandstiftung wird aufgrund bisheriger Erkenntnisse nicht ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandentstehung werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (az)

Brand in Asch (Weißenhorn) Video: Wilhelm Schmid

