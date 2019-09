vor 17 Min.

Brand in Illertissen: Himbeersoße löste Einsatz aus

Wie berichtet ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in der Reichenberger Straße gerufen worden. Die Ursache: Heiße Himbeersoße.

Nach dem Feuerwehreinsatz in Illertissen am Dienstag steht die Ursache fest. Es handelte sich um heiße Himbeersoße.

Wie berichtet ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in der Reichenberger Straße in Illertissen gerufen worden. "Rauch über dem Dach" war gemeldet worden. Vor Ort konnte die Illertisser Wehr, die mit einer Drehleiter anrückte, allerdings schnell Entwarnung geben. Es habe sich lediglich um ein angebranntes Essen auf dem Herd gehandelt. Am Mittwoch gab die Polizei dazu nun Details bekannt. (Lesen Sie dazu auch: Essen angebrannt: Feuerwehr rückt in Illertissen aus )

Brand in Illertissen war "nur" heiße Soße

Demnach war es Himbeersoße, die auf dem eingeschalteten Herd vor sich hinkochte und schließlich den Einsatz auslöste. Nach Angaben der Polizei hatte eine 80-jährige Frau ihre Wohnung verlassen und den Topf mit der Soße vergessen. Durch den akustischen Alarm eines Rauchmelders wurden Nachbarn aufmerksam. Als sie Rauch aus dem Dachfenster aufsteigen sahen, verständigten die Anwohner die Feuerwehr. Diese konnte alsbald feststellen, dass es kein offenes Feuer in der Wohnung gab, sondern die Himbeersoße übergekocht und eingebrannt war. (az, caj)

