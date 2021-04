Brand in Scheune und Stall in Waldreichenbach - keine Verletzten

Im Bucher Ortsteil Waldreichenbach standen eine Scheune und ein Stall in Vollbrand. Tiere und Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden.

In Buch (Landkreis Neu-Ulm) haben am Freitagnachmittag eine Scheune und ein Stall gebrannt. Bei dem Großbrand im Ortsteil Waldreichenbach sind nach ersten Informationen keine Menschen oder Tiere verletzt worden. Die Löscharbeiten waren für die Einsatzkräfte aufwändig, da der Brand weit außerhalb stattfand und keine Leitungen für das Löschwasser zur Verfügung standen. Mit langen Schläuchen und der Hilfe von Landwirten, die in Gülle-Fässern Wasser herbeischafften, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Informationen folgen. (AZ)