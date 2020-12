vor 37 Min.

Brand in Wain: Feuer bricht in Firmenhalle aus

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch einen Brand in Wain gelöscht.

Feuer ist in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände in Wain ausgebrochen. Ein Zeuge meldete den Brand auf dem Areal an der Poststraße per Notruf. Das Feuer loderte dort in einer Halle. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte daraufhin an. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen.

Durch das Feuer wurden Teile der Firmenhalle beschädigt. Verletzte gab es keine. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 50.000 Euro. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (az)

