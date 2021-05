vor 23 Min.

Brand in Waldreichenbach: So herausfordernd war der Einsatz für die Feuerwehren

Einen Großbrand hatten die Feuerwehren am Freitag in Waldreichenbach zu löschen.

Plus An die 200 Einsatzkräfte sind am Freitagnachmittag in den Bucher Ortsteil Waldreichenbach geeilt. Dort standen ein Stall und eine Scheune in Flammen.

Von Wilhelm Schmid

Scheune und Stall des Gräflich Fuggerschen Forsthauses im Bucher Ortsteil Waldreichenbach sind am späten Freitagnachmittag einem Brand zum Opfer gefallen. Verletzt wurde niemand. Nahezu 200 Einsatzkräfte hatten in der Einöde mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, konnten aber das Forsthaus und die benachbarte Sankt-Leonhards-Kapelle vor den Flammen retten. Erkenntnisse zur Ursache des Feuers liegen noch nicht vor. Die Polizei beziffert die Höhe des gesamten Schadens vorläufig auf rund 500.000 Euro.

