Brand zerstört Heizungsanlage an Mehrfamilienhaus in Niederrieden

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Niederrieden mussten am Montagabend ihre Wohnungen verlassen. Im Heizkeller war ein Schmorbrand entstanden.

Ein Brand hat die Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in Niederrieden zerstört. Gegen 19.51 Uhr am Montagabend war die Polizei über die Verrauchung eines Heizungsraums im Amselweg in Kenntnis gesetzt worden.

Technischer Defekt setzt Steuerung der Ölheizung in Brand

Aufgrund der Einsatzmeldung eilten mehrere Feuerwehren des Umkreises sowie diverse Rettungswagen zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch einen technischen Defekt an einer betagten Ölzentralheizung sich ein Schmorbrand an der elektrischen Steuerung der Anlage entwickelt hatte. Dieser konnte durch die Feuerwehren Niederrieden, Boos, Buxheim und Reichau schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Jedoch entstand durch den starken Brandrauch in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses nicht unerheblicher Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen und kamen die Nacht über bei Verwandten unter. (AZ)

