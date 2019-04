13:45 Uhr

Brandreste entzünden sich bei Gannertshofen

Ein aufmerksamer Bürger entdeckt die Brandstelle. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Am Waldrand bei Gannertshofen ist es am Freitag zu einem kleinen Brand gekommen, weil ein Unbekannter dort Brandreste entsorgt hatte, die sich im Gras wieder entzündeten. Ein aufmerksamer Bürger erkannte die Brandstelle am Waldrand an der Meßhofer Straße in Richtung Dietershofen gegen 15.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Lesen Sie auch: Junge Frau attackiert Ex-Freund und dessen neue Freundin

Feuerwehr kann die Flammen löschen

Glücklicherweise entstand kein Schaden, da die Brandstelle nach Angaben der Polizei rechtzeitig von einem Löschzug der Gannertshofer Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unbekannten Verursacher des Feuers. (az)

Hinweise: Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Illertisser Polizei wenden.

