vor 3 Min.

Brandstiftung am Kellmünzer Bahndamm

Schon wieder brennt es an den Gleisen bei Kellmünz. Die Polizei geht nun von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Am Freitag hat es gegen 11.55 Uhr an der Bahnlinie Memmingen-Ulm, auf Höhe der Kellmünzer Thalstraße, gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten in einem Abstand von 50 Metern an zwei Stellen die Böschung am Bahndamm in Brand. Es waren insgesamt rund 150 bis 200 Quadratmeter betroffen.

Schon am 24. Februar kam es nahezu an der gleichen Stelle zu einem Brand. Hier waren rund 125 Quadratmeter Fläche betroffen, meldet die Polizei. Die Ermittler gehen aufgrund der Umstände und der Häufung der Brände von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen