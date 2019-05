15.05.2019

Bremse vergessen: Lastwagen rollt in Auto

Ein Lastwagen ist am Dienstag in Vöhringen in ein geparktes Auto gerollt und hat einen Schaden von 11.000 Euro verursacht.

Ein Lastwagen hat sich am Dienstag bei Vöhringen kurzerhand verselbstständigt.

Am Dienstagabend hat es in Vöhringen an der Tankstelle im Bereich des Gebiets „An der Alten Ziegelei“ gekracht. Der Grund war ein Lastwagen, der sich verselbstständigte – und in ein Auto rollte. Der Schaden: rund 11000 Euro.

Lastwagen rollt in Auto: 11.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei fuhr der 21 Jahre alte Fahrer des Lastwagens auf das Gelände und vergaß beim Verlassen des Sattelzugs, die Handbremse anzuziehen. Außerdem hatte er keinen Gang eingelegt. Als der Mann in der Tankstelle war, rollte der Brummi auf dem abschüssigen Gelände rückwärts davon. Er kollidierte mit einem Werbeschild und prallte gegen einen geparkten Wagen. Verletzt wurde niemand. Der 21-jährige Unfallverursacher musste laut Polizei ein Verwarnungsgeld bezahlen. (az)

