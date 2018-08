vor 41 Min.

Brennende Autoreifen beenden Urlaubsfahrt

Feuerwehrleute mussten zum Ratsplatz Illertal-West ausrücken. Zuvor gab es eine Explosion.

Eine jähes Ende hat die Fahrt in den Urlaub für eine Familie bei Dettingen an der Iller genommen: Gegen 15 Uhr war sie mit einem Nissan auf der A7 von Neu-Ulm in Richtung Memmingen unterwegs. An dem Fahrzeug war ein Wohnwagen angehängt. Wie die Polizei mitteilt, signalisierten vorbeifahrende Autofahrer, dass etwas nicht in Ordnung sei. der Fahrer lenkte sein Gespann auf die Raststätte Illertal-West. Bereits in der Ausfahrt stellte er Qualm fest. Der 42-Jährige stoppte und sah nach: Ein Reifen seines Wohnwagens qualmte. Er platzte. Kurze Zeit später explodierte der zweite Reifen. Beide brannten. Mit einem Feuerlöscher wollte der Besitzer die Flammen löschen. Es gelang ihm nicht: Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der Familienvater sowie seine 36-jährige Frau und das siebenjährige Kind blieben unverletzt. Der Wohnwagen ist nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro. An dem Auto entstand kein Schaden. (az)

