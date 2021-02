vor 47 Min.

Brennendes Bankett führt zu Feuerwehreinsatz

Bei Oberschönegg ist offenbar trockenes Gras in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem Bankettbrand an der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberschönegg und Engishausen ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache, so die Polizei, war ein circa 25 Quadratmeter großer Bankettstreifen mit trockenem Gras in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen hatte die Oberschönegger Feuerwehr den Brand gelöscht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. (AZ)

