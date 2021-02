12:38 Uhr

Bub stürzt aus einem Fenster in Illertissen - und bleibt unverletzt

Ein sieben Jahre alter Bub ist in Illertissen durch ein offenes Fenster vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Beim Spielen mit der Katze fällt ein Junge aus einem offenen Fenster im ersten Stock eines Hauses in Illertissen. Glücklicherweise landet er sanft.

Viel Glück hatte am Donnerstagmorgen ein sieben Jahre altes Kind in Illertissen. Der Bub stürzte aus einem Fenster, fiel vier Meter in die Tiefe - und landete sanft.

Das Fenster befindet sich in vier Metern Höhe

Dem Bericht der Illertisser Polizei zufolge spielte der Siebenjährige gegen 8.30 Uhr am Donnerstag mit der Katze in der Wohnung. Dabei stürzte er aus einem geöffneten Fester im ersten Stock. Glücklicherweise fiel der Bub auf einen Busch, der den Sturz abfederte. Trotz des Falls aus etwa vier Metern Höhe blieb der Junge unverletzt.

