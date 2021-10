"Schwaben kocht": So entstand die Christertshofer Kräuterpizza

Plus Die Idee zu ihrem Rezept für "Schwaben kocht" kam Gerlinde Neuhäusler bei der Arbeit. Die Grundlage stammt aus dem Orient.

Die einfachen Rezepte sind oft die besten. So heißt es nicht selten. Gibt man diesem dann noch einen passend interessanten Namen, ist der Erfolg wohl garantiert. Bei der „Christertshofer Kräuterpizza mit Feta“ von Gerlinde Neuhäusler ist beides der Fall. Mit dem Rezept für das herzhafte Ofengericht hat sie es abermals in unser Koch-Magazin „Schwaben kocht“ geschafft.