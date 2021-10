Der Markt Buch will Richtlinien für die Vergabe von Bauland festlegen

Plus Bürgermeister Markus Wöhrle präsentiert dem Marktgemeinderat Faktoren, die künftig bei der Vergabe von Bauplätzen in Buch berücksichtigt werden könnten.

Zur Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur will der Markt Buch künftig bei der Vergabe von Bauland Richtlinien anwenden. Mit dem Ziel einer gleichbehandelnden und diskriminierungsfreien Vergabe von Plätzen soll dabei besonders auf eine Durchmischung der verschiedenen Wohnformen geachtet werden. Bei der jüngsten Sitzung des Marktrats hat Bürgermeister Markus Wöhrle die bei einer Klausurtagung ausgearbeiteten Vergaberichtlinien als Vorschlag präsentiert. Ein Beschluss wurde aber noch nicht gefasst.