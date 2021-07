Die Bucher Markträte dürfen künftig ins Homeoffice

Plus Mit gewissen Einschränkungen können die Bucher Markträte künftig auch von zu Hause aus an ihren Sitzungen teilnehmen.

Homeoffice gibt es bald auch für Bucher Markträte. Wer nicht persönlich zur Sitzung kommen kann, kann künftig auch via Internet die Debatten verfolgen. Einfach immer zu Hause bleiben können die Räte nicht. Bei den Hybridsitzungen gibt es auch Einschränkungen.