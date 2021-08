Buch

vor 48 Min.

Die VG Buch bietet von September 2022 an einen neuen Ausbildungsplatz

Die Gemeinschaftsversammlung hat sich für die Einrichtung eines neuen Ausbildungsplatzes in der Verwaltungsgemeinschaft Buch ausgesprochen.

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Buch bildet künftig selbst Fachangestellte aus. Was sich die Kommunen Buch, Oberroth und Unterroth davon erhoffen.

Von Claudia Bader

Von September 2022 an bietet die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch einen Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten an. Die entsprechende Stellenausschreibung soll von der Verwaltung veröffentlicht werden. Diesen Beschluss fasste die Gemeinschaftsversammlung einstimmig. Der VG-Vorsitzende Markus Wöhrle nannte in der jüngsten Sitzung die ausschlaggebenden Punkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen