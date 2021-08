Diese neue Broschüre über Buch ist Orientierungshilfe und Bindeglied

Plus In einem neuem Heft im DIN-A4-Format stellt sich der Markt Buch ausführlich vor. Digitale Vernetzung ermöglicht den direkten Kontakt zu Ansprechpartnern.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marktes Buch und seiner Ortsteile sowie solche, die es noch werden wollen, gibt es seit Kurzem eine wertvolle Informationsquelle: Die neue Bürgerbroschüre bietet viel Wissenswertes über die Gemeinde und ihre Geschichte, die Verwaltung sowie sämtliche örtliche Einrichtungen. Im handlichen DIN-A4-Format und illustriert mit zahlreichen Bildern bündelt der Farbprospekt das große Angebot in allen Bereichen - angefangen bei Vereinen bis hin zu Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Und das nicht allein in gedruckter Form: Auch digital kann man die Seiten durchblättern.