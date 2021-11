Buch

Eine Pelletheizung ersetzt die Ölheizung im Kindergarten Gannertshofen

Plus Dank staatlicher Förderung erweist sich die vermeintlich teurere Pelletheizung als günstigere Lösung für Kindergarten und Vereinsheim in Gannertshofen.

Von Claudia Bader

Wegen Mängeln fallen die bereits in die Jahre gekommenen Ölheizungen im Vereinsheim Obenhausen und im Kindergarten Gannertshofen regelmäßig aus. Nach Auskunft des Kundendienstes können die Anlagen aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr hinreichend gewartet werden. Das teilte Bürgermeister Markus Wöhrle in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates mit. Das Gremium beschloss einstimmig, den Gebäudekomplex Kindergarten/Vereinsheim und Feuerwehrgerätehaus in Gannertshofen mit einer Pelletheizung auszustatten. Bezüglich des Obenhauser Vereinsheims soll abgewartet werden, ob in diesem Ortsteil ein Nahwärmenetz entsteht.

