vor 19 Min.

Buch: Eine Sportskanone wird 90 Jahre

Noch mit 82 Jahren stand Rudolf Stelzer auf Skiern. Auch politisch war der Bucher stets politisch engagiert - und wurde für sein Engagement mehrfach geehrt.

Ein großes Poster an der Terrassenwand erinnert an die wichtigsten Stationen seines Lebens: 36 Jahre gehörte Rudolf Stelzer dem Marktgemeinderat Buch an. Er war zweiter und dritter Bürgermeister. Nach der Fusion von Turn- und Fußballverein zum TSV Buch übernahm er 33 Jahre lang den Vorsitz. Das Bayerische Staatsministerium überreichte Stelzer im vergangenen Jahr eine goldene Ehrenmedaille samt Anstecknadel für besondere Verdienste im Sport in Bayern.

Noch mit 82 Jahren stand Rudolf Stelzer auf Skiern – als ehemaliger Skilehrer des Bayrischen Landes-Sportverbands (BLSV) beherrschte er sogar den Klammerschwung. Er spielte Tennis und war stets politisch engagiert. Nun feierte Stelzer seinen 90. Geburtstag.

Die Freude beim Jubilar war groß, denn viele Wegbegleiter aus Sport und Politik waren zum Gratulieren gekommen – darunter Peter Schmid, Ehrenvorsitzender des Bayrischen Landes-Sportverband-Sportkreises Neu-Ulm und ehemaliges Mitglied des Landtages. Der Bucher Bürgermeister Roland Biesenberger kam mit Stellvertreter Willy Weiske und Gerhard Unglert. Auch Landrat Thorsten Freudenberger gratulierte, der Musikverein aus Buch spielte ein Ständchen. Von einem Schlaganfall im Januar noch geschwächt, stand Tochter Cornelia dem Jubilar zur Seite. Durch seinen unbändigen Willen zum Fortschritt enagierte sich Stelzer von Jugend an für seinen Heimatort Buch.

Stelzer war maßgeblich am Bau des Bucher Sportplatzes beteiligt

Hier wuchs er zusammen mit seinen vier Geschwistern auf. Seine Mutter kümmerte sich um die Familie, da der Vater früh verstarb. Nach dem Abitur arbeitete der heute 90-Jährige als Bauleiter. Mit 21 Jahren übernahm er den Vorsitz im Bucher Fußballverein. Zudem war Stelzer war maßgeblich am Bau des Bucher Sportplatzes beteiligt und ab 1972 in der Vorstandschaft des BLSV aktiv.

Seine große Liebe fand er allerdings nicht auf dem Sportplatz, sondern in München. Für ein Rendezvous mit seiner Frau Elisabeth fuhr er über drei Stunden mit dem Roller in die Großstadt. In seiner Heimatgemeinde und im Landkreis Neu-Ulm hatte sich Stelzer in hohem Maße für die Region verdient gemacht. Ehrungen und Medaillen gab es unzählige – darunter die silberne Ehrennadel des Marktes Buch sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande. (zedo)

Was beim Ferienspaß in Buch geboten war, lesen Sie hier:

Beim Ferienspaß in Buch wird gewerkelt und gebastelt

Themen Folgen