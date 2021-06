Es blitzt bald häufiger: Buch tritt Kommunaler Verkehrsüberwachung bei

Plus In Buch gibt es immer mehr Bereiche mit Tempolimits. Weil Schilder alleine nicht immer helfen, sollen im Ort bald Blitzer zum Einsatz kommen.

Die Ausweisung von Tempo-30-Zonen und geschwindigkeitsreduzierten Bereichen bringt nichts, wenn deren Einhaltung nicht regelmäßig kontrolliert wird. Mit dieser Erkenntnis stimmte der Marktrat bei seiner Sitzung der Gründung eines Zweckverbands mit der Aufgabe der kommunalen Verkehrsüberwachung sowie einem Beitritt des Marktes Buch zu. Der Beschluss fiel gegen eine Stimme. „Wir wollen signalisieren, dass wir die Anliegen unserer Bürger ernst nehmen und uns an signifikanten Stellen um Lösungen bemühen“, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle.