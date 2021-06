Buch

Geplantes Mehrfamilienhaus in Buch erfordert einen Bebauungsplan

Im nordöstlichen Bereich der Weiherstraße in Buch entsteht bald ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt fünf Wohneinheiten.

Von Claudia Bader

An der Weiherstraße in Buch wird ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt fünf Wohneinheiten errichtet. Die entsprechende Bauvoranfrage hatte der Marktrat bereits im Jahr 2020 befürwortet. Auch das Landratsamt habe dem Vorhaben prinzipiell zugestimmt, teilte Bürgermeister Markus Wöhrle in der jüngsten Sitzung mit. Für die rechtliche Umsetzung des inklusive Keller viergeschossigen Gebäudes sei allerdings ein Bebauungsplan erforderlich. Die Aufstellung des Bebauungsplans „An der Weiherstraße“ sowie den vom Planer vorgestellten Entwurf samt öffentlicher Auslegung befürwortete der Marktrat einstimmig.

