Gesundheitliche Probleme: Frau verliert Kontrolle über Fahrzeug bei Buch

Eine 73-jährige Autofahrerin ist auf der Staatsstraße 2018 bei Buch auf einen Lastwagen aufgefahren und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei erlitt sie einen Schock.

Aufgrund von plötzlich eintretenden gesundheitlichen Problemen hat eine Frau einen Auffahrunfall mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen in Buch verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2018 in östlicher Richtung. Im Zuge des Auffahrunfalls verlor die 73-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Sie touchierte einen Verkehrspfosten und prallte in eine Leitplanke.

73-Jährige muss nach Unfall ins Krankenhaus

Die Frau erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ansonsten trug die 73-Jährige keine Verletzungen davon. Die Beamten schätzen den entstandene Sachschaden auf 9000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Staatsstraße zeitweise gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Buch und Nordholz unterstützten hierbei die Polizei Illertissen. (AZ)

