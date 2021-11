Grund- und Mittelschule Buch soll mit Lüftungsanlage ausgestattet werden

Plus Aus Sicht der Gemeinschaftsversammlung der VG wertet ein Lüftungssystem das Schulgebäude in Buch nachhaltig auf. Daneben sind weitere Investitionen geplant.

Zur Verbesserung der Raumluftkonzeption, aber auch, um das Schulgebäude aufzuwerten, soll die Grund- und Mittelschule Buch mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Als ersten Schritt hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) beschlossen, den entsprechenden Antrag für das Programm „Bundesförderung corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ zu stellen. Außerdem sollen die Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Eine Varianten-Studie soll die Entscheidung der VG zwischen zentraler und dezentraler Lüftungsanlage erleichtern.