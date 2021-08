In den Bucher Schulen gibt es vorerst keine Luftfilteranlagen

Die Verwaltungsgemeinschaft Buch wird keine Luftreinigungsgeräte anschaffen. Das sind die Gründe für diesen Beschluss.

Die Räume der Grund- und Mittelschule in Buch werden vorerst nicht mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Diesen Beschluss fasste die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in ihrer Sitzung einstimmig. Die Vertreter der drei VG-Gemeinden zeigten sich skeptisch. Was sind die Gründe dafür?



Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch nicht klar, ob diese Geräte, die neben hohen Anschaffungs- auch Wartungskosten bedeuten, einen Vorteil bringen, hieß es. Außerdem ersparten Filteranlagen das regelmäßige Stoßlüften der ohnehin mit großen Fenstern ausgestatteten Schulräume nicht.

Im Bucher Schulhaus müssten 15 Klassenzimmer und sechs Fachräume mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Nach Abzug des staatlichen Zuschusses hätte die VG noch Kosten in Höhe von rund 47.000 Euro zu tragen, informierte der Vorsitzende und Bucher Bürgermeister Markus Wöhrle. Der Elternbeirat fordere die Anschaffung dieser Geräte nicht.

Skepsis beim Thema Luftfilteranlagen in der VG Buch

Laut Schulleiter Henry Lang ist nicht sicher, ob das Vorhandensein von Filteranlagen in den Räumen auch bei steigender Corona-Inzidenz einen Präsenzunterricht möglich mache. Das in der kalten Jahreszeit problematische Lüften könnte weiterhin notwendig sein. Laut Gremiumsmitglied Dorothea Brumbach könne sich die Geräuschkulisse der Raumlüfter störend auf den Unterricht auswirken. „Wir wissen nicht, wie lange diese Geräte halten und welche Folgekosten sie verursachen“, gab hingegen der Unterrother Rathauschef Norbert Poppele zu bedenken. Oberroths Bürgermeister Willibold Graf hielt es für wenig sinnvoll, sozusagen als „Versuchskaninchen“ so viel Geld zu investieren.

