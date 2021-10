Buch

07:00 Uhr

Klares Votum für den Gelben Sack im Bucher Marktgemeinderat

Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Mit dieser Frage hat sich der Bucher Marktrat in seiner jüngsten Sitzung befasst.

Plus Weil bald grundlegende Vereinbarungen auslaufen, wägen die Bucher Markträte Vor- und Nachteile der verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten gegeneinander ab.

Von Claudia Bader

In Buch und seinen Ortsteilen sollen Verkaufsverpackungen weiterhin über den Gelben Sack entsorgt werden. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat sich der Marktrat einstimmig dafür ausgesprochen. Zum 31. Dezember 2023 laufen die Vereinbarungen für die Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm mit dem dualen System aus. Deshalb müsse man bereits jetzt Überlegungen treffen, wie es ab dem 1. Januar 2024 mit der Entsorgung dieser sogenannten Leichtverpackungen weitergeht, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen