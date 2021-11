Mehr als 1,1 Promille: Mann muss E-Trike in Buch stehen lassen

Bei einer Verkehrskontrolle in Buch stellen Polizisten fest, dass der Fahrer eines Elektrodreirads nach Alkohol riecht. Dem Mann droht ein Strafverfahren.

Einem Mann, der am Sonntagabend mit einem Elektrodreirad, einem sogenannten E-Trike, in Buch unterwegs war, droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Polizei Illertissen den Verkehrsteilnehmer im Bereich der Hauptstraße in Buch. Sie stellten dabei Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest.

Jetzt muss das Ergebnis der Blutuntersuchung abgewartet werden

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Das Elektrofahrzeug mit Versicherungskennzeichen musste der 58-Jährige stehen lassen. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Zunächst muss laut Polizeibericht jedoch das Ergebnis der Blutuntersuchung abgewartet werden. (AZ)

