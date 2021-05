Buch

15:00 Uhr

Mehr als 40 neue Wohnungen entstehen in Buch

Auf diesem Areal am nordwestlichen Rand von Buch entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit 22 und 19 Wohneinheiten.

Plus Die Gemeinde macht aus einem Mischgebiet ein Wohngebiet. Neben Mehrfamilienhäusern können hier auch Einfamilienhäuser entstehen.

Von Claudia Bader

In Buch können bald Wohnungen gebaut werden. Der Marktrat hat beschlossen, das bisherige Mischgebiet Straßäcker am nordwestlichen Ortsrand in ein allgemeines Wohngebiet umzuwandeln. Auf dem 1,25 Hektar großen Areal westlich des Verbrauchermarktes können neben Einfamilien- auch dreigeschossige Mehrfamilienhäuser entstehen.