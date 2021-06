Buch

Neuer Brunnen, neues Feuerwehrauto: Das beschließen die Bucher Markträte

Plus Der Markt Buch will einen weiteren Brunnen bauen, auch in die Feuerwehr wird investiert. Der Bauhofleiter informiert über die Arbeit seiner Einrichtung.

Von Claudia Bader

Zur Sicherung der Wasserversorgung in Buch und seinen Ortsteilen will die Marktgemeinde einen weiteren Brunnen bauen. Als möglichen Standort zieht der Marktrat das Gebiet des Bucher Waldes zwischen dem Ortsteil Ritzisried und dem Autokontor in Erwägung. Die Sondierungsbohrung für den Brunnen IV wurde öffentlich ausgeschrieben. Einstimmig sprach sich das Gremium für das günstigste Angebot aus.

