Buch-Obenhausen

11:28 Uhr

Die Gaststätte Zur blauen Traube in Obenhausen hat einen neuen Pächter

Vom 1. Oktober an wird ein neuer Pächter die Gaststätte Zur blauen Traube in Obenhausen betreiben.

Plus Nach 30 Jahren übergibt Djuro Didovic die Gaststätte Zur blauen Traube in Obenhausen. Sein Nachfolger wagt mit 27 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit.

Von Claudia Bader

Diesen Frühschoppen vor vielen Jahren wird Djuro Didovic, Wirt des Gasthauses Zur blauen Traube in Obenhausen, wohl nie vergessen: „Beim gemütlichen Zusammensitzen mit Stammgästen fiel das Gespräch auf den alten Eiskeller unter dem Wirtshaus“, erinnert er sich. Bei der Besichtigung der Kellerräume kam die fröhliche Runde auch durch den Wein- und den Vorratskeller, in dem kroatischer Schinken und Würste sowie andere Leckereien gelagert waren. „Kurzentschlossen habe ich meine Gäste zur Brotzeit eingeladen, die sich dann gewaltig in die Länge zog.“ Erst als die Ehefrauen zur Mittagszeit ihre Männer suchten, hat sich das lustige Beisammensein im Keller aufgelöst, berichtet Didovic. Der Wirt hat einen Anlass, diese kleine Anekdote zu erzählen: Er hört nun auf.

