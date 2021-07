Transporter kommt bei Obenhausen von der Straße ab

Ein Transporter ist bei Obenhausen gegen zwei Schilder am Straßenrand gekracht. Der Schaden: Rund 7000 Euro.

Ein Transporter ist bei Obenhausen gegen Schilder am Straßenrand gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-jährige Fahrer am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der Nordholzer Straße in südöstlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2018 stoppte ein Fahrzeug vor ihm. Das erkannte der Mann zu spät und wich nach links aus. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Hinweisschildern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (AZ)