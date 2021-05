Polizei stoppt berauschte Autofahrer in Buch

Die Polizei hat im Bucher Gemeindegebiet zwei Autofahrer kontrolliert, die nicht hätten am Steuer sitzen dürfen.

Der eine hatte Alkohol getrunken, der andere Drogen konsumiert: Zwei Autofahrer sind am Sonntag im Bucher Gemeindegebiet in Polizeikontrollen geraten und müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Gegen 15.30 Uhr beobachteten Polizisten, wie ein 53-jähriger Mann in der Straße Am Nordhölzle trotz eines Reifendefekts rückwärts fuhr, um eine Parkfläche zu finden. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test ergab einen deutlichen Wert über 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein ein.

Abends wurde dann ein 22-Jähriger in der Graf-Moy-Straße gestoppt, der drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Auf Nachfrage gab der Mann an, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Sein Fahrzeug musste er stehenlassen. (AZ)

