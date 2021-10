Sanierung der Kreisstraße: Zwei Varianten stehen zur Auswahl

Plus Zwischen Obenhausen und Dietershofen soll die Kreisstraße NU2 saniert werden. Der Marktrat Buch hat entschieden, welche von zwei Optionen er dabei vorzieht.

Die durch den Ortsteil Obenhausen und Dietershofen verlaufende Kreisstraße NU2 soll im Jahr 2023 saniert werden. Darüber informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat Buch. Da die Unterhaltslast beim Landkreis-Neu-Ulm liege, sei das zuständige Staatliche Bauamt für diese Investitionsmaßnahme zuständig und schlage dafür zwei mögliche Varianten vor.