Saß ein Autofahrer in Buch unter Drogeneinfluss am Steuer?

Ein 22-Jähriger soll Drogen genommen haben und Auto gefahren sein. Darauf deutet zumindest ein Schnelltest hin, den Polizisten in Buch durchgeführt haben.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben sich für Beamte der Polizei Illertissen Anhaltspunkte ergeben, dass ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Bei dem am Sonntagabend in der Obenhauser Straße in Buch angehaltenen Mann führten die Beamten daraufhin einen Drogenschnelltest durch, der den Verdacht bestätigte und positiv auf Cannabisprodukte reagierte. Das teilt die Polizei mit.

Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, erwarten den 22-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: